İran’da 2 milyar dolar değerinde 4 petrol sözleşmesi

Bugün Petrol Bakanlığı'nda yatırım değeri 2 milyar dolar, geliri ise 17 milyar dolar olan 4 sözleşme imzalandı.

Bu sözleşmeler Çangule ve Bandkarha petrol sahalarının geliştirilmesi ve işletilmesi ve ham petrol işleme hizmetlerinin satın alınmasını içermektedir.

Buna ek olarak Mapna Petrol ve Gaz Geliştirme Şirketi ve Maham Şark Sanayi Grubu ile kamu-özel ortaklık sözleşmesi şeklinde mobil petrol işleme tesisleri kullanılarak ham petrol işleme hizmetlerinin satın alınmasına ve mülkiyet ve işletmeye (BOO) ilişkin iki sözleşme imzalandı.