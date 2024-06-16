16 Haz 2024 14:47
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News ID: 85511147
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İran’da 2 milyar dolar değerinde 4 petrol sözleşmesi

16 Haz 2024 14:47
News ID: 85511147
İran’da 2 milyar dolar değerinde 4 petrol sözleşmesi

Tahran, İRNA- İran Ulusal Petrol Şirketi ile ülkedeki 4 petrol şirketi arasında bugün 2 milyar dolar değerinde petrol sözleşmesi imzalandı.

Bugün Petrol Bakanlığı'nda yatırım değeri 2 milyar dolar, geliri ise 17 milyar dolar olan 4 sözleşme imzalandı.

Bu sözleşmeler Çangule ve Bandkarha petrol sahalarının geliştirilmesi ve işletilmesi ve ham petrol işleme hizmetlerinin satın alınmasını içermektedir.

Buna ek olarak Mapna Petrol ve Gaz Geliştirme Şirketi ve Maham Şark Sanayi Grubu ile kamu-özel ortaklık sözleşmesi şeklinde mobil petrol işleme tesisleri kullanılarak ham petrol işleme hizmetlerinin satın alınmasına ve mülkiyet ve işletmeye (BOO) ilişkin iki sözleşme imzalandı.

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