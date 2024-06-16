İran’dan G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İtalya'daki G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinin bazı içeriklerine tepki göstererek, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu vurguladı.

Kenani, G7 liderler zirvesinin sonuç bildirisinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun son İran karşıtı kararından söz edilmesini, bu kararı çıkaranların siyasi yaklaşımının ve bazı hükümetlerin uluslararası mekanizmaları bağımsız ülkelere karşı kötüye kullanıldığının bir teyidi olduğu değerlendirildi.

Kenani, “İran İslam Cumhuriyeti, kendisine tanınan hak ve taahhütler çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yapıcı etkileşimini ve teknik işbirliğini sürdürecek ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması ve Korunma Önlemleri Anlaşması uyarınca barışçıl nükleer programlarını siyasi baskılara rağmen ilerletecek.” ifadelerini kullandı.

ABD ve üç Avrupa ülkesinin yasa dışı eylemlerini mevcut durumun ana nedeni olarak değerlendiren Kenani, tüm tarafların kaygılarının giderilmesi için bu ülkelerin hiçbir zaman sonuç vermeyen polotize eylemlerden kaçınması ve iyi niyetler göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması yönünde İran’ın yapıcı ve istikrar sağlayıcı rolüne atıfta bulunan Kenani, “İran, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını mantıksız davranış ve eylemlere karşı koruma ve savunma konusunda kararlı bir şekilde hareket edecek” ifadesini kullandı.

Kenani, İran’ın insan hakları konusundaki sarsılmaz taahhütlerine bağlı kaldığını vurgulayarak, “Uluslararası alanda insan hakları hedeflerinin gerçekleştirilmesi şu anda önemli zorluklarla karşı karşıyadır. G7 lierlerinin dünyanın tek apartheid rejimi olan işgalci İsrail rejiminin Filistin topraklarındaki "sistematik katliam"na karşı kayıtsızlığı ve eylemsizliği bu zorluklardan biridir” ifadelerinde bulundu.