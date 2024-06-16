16 Haz 2024 10:49
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News ID: 85510686
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BM Raportörü'nden İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik yaptırım çağrısı

16 Haz 2024 10:49
News ID: 85510686
BM Raportörü'nden İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik yaptırım çağrısı

Tahran, İRNA- Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik ambargo çağrısında bulundu.

El Cezire' ye konuşan Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, Gazze'deki mevcut açlığın, tarihin en büyük açlıklarından biri olduğunu kaydetti.

Michael Fakhri, “İsrail, Ekim ayında israil Gazze'de açlık kampanyası başlattı ve çocukların öldümüne tanık olmaktayız. ” dedi.

Uluslararası bağımsız uzmanların Gazze'de yaşanan olayları soykırım olarak değerlendirdiğini belirten BM özel raportörü, “Şu anda Gazze için ihtiyacımız olan şey, insani yardım kuruluşlarının faaliyet göstermesine izin vermeleri için hükümetlere baskı yapılması” ifadelerini kullandı. 

Fahri, Filistinli çocukların acılarına son vermek için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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