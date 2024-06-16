BM Raportörü'nden İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik yaptırım çağrısı

El Cezire' ye konuşan Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, Gazze'deki mevcut açlığın, tarihin en büyük açlıklarından biri olduğunu kaydetti.

Michael Fakhri, “İsrail, Ekim ayında israil Gazze'de açlık kampanyası başlattı ve çocukların öldümüne tanık olmaktayız. ” dedi.

Uluslararası bağımsız uzmanların Gazze'de yaşanan olayları soykırım olarak değerlendirdiğini belirten BM özel raportörü, “Şu anda Gazze için ihtiyacımız olan şey, insani yardım kuruluşlarının faaliyet göstermesine izin vermeleri için hükümetlere baskı yapılması” ifadelerini kullandı.

Fahri, Filistinli çocukların acılarına son vermek için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.