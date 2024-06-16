Yemen İsrail bağlanıtlı iki gemiyi vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Verbena gemisinin

füzelerle hedef alındıktan sonra Aden Körfezi'nde battığını bildirdi.

Yahya Seri, İHA ve çok sayıda balistik füzeyle hedef alınan TUTOR gemisinin ise batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Seri açıklamasında, “Kurban Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen bu operasyon, Yemen silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki kardeşlerine ve Filistin’in özgür milletine bir hediyesidir. ” dedi.

Seri ayrıca, “Yemen silahlı kuvvetleri bir kez daha tüm şirketleri, İsrail’le iş yapmanın sonuçları ve gemilerinin işgal altındaki Filistin limanlarına gitmemesi konusunda uyarıyor. ” ifadelerini kullandı.