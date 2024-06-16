16 Haz 2024 10:03
Journalist ID: 5630
News ID: 85510615
T T
0 Persons

Ekler

Yemen İsrail bağlanıtlı iki gemiyi vurdu

16 Haz 2024 10:03
News ID: 85510615
Yemen İsrail bağlanıtlı iki gemiyi vurdu

Tahran, İRNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, işgal altındaki Filistin’deki limanlara giden iki gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Verbena gemisinin 

füzelerle hedef alındıktan sonra Aden Körfezi'nde battığını bildirdi.

Yahya Seri, İHA ve çok sayıda balistik füzeyle hedef alınan TUTOR gemisinin ise batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Seri açıklamasında, “Kurban Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen bu operasyon, Yemen silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki kardeşlerine ve Filistin’in özgür milletine bir hediyesidir. ” dedi.

Seri ayrıca, “Yemen silahlı kuvvetleri bir kez daha tüm şirketleri, İsrail’le iş yapmanın sonuçları ve gemilerinin işgal altındaki Filistin limanlarına gitmemesi konusunda uyarıyor. ” ifadelerini kullandı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .