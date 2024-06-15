Kenani: Hamid Nuri'nin serbest bırakılması İran İslam Cumhuriyeti'nin güç diplomasisinin bir başka tezahürüdür

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran vatandaşı Hamid Nuri'nin serbest bırakıldığını doğrulayarak "Siyonist rejimin komplo ve tasarımına ve ikiyüzlü terör örgütünün komplolarıyla tutuklanan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin serbest bırakılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarların gerçekleştirilmesi ve güvence altına alınmasının yanı sıra İranlıların haklarını kararlılıkla destekleme konusundaki yetkisi ve diplomasinin bir başka tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Kenani açıklamalarının devamında " Bu vatandaşın İsveç mahkemesinin yasadışı ve gayri meşru kararının neden olduğu esaretten serbest bırakılması, diplomatik sistemin, yargının ve ülkenin diğer ilgili makamlarının sürekli siyasi, hukuki ve konsolosluk çabaları sonucunda sağlandı. Bu vesileyle Şehit Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi'nin özel çabalarını ve Şehit Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın sürekli ve gayretli çabalarını onurlandırmak ve takdir etmek gerekir." dedi.

Kenani ayrıca Umman Sultanlığı'nın bu, konudaki çabalarına de değinerek" Dışişleri Bakanlığı asli görevi gereği yurtdışındaki diğer İran vatandaşlarının da serbest bırakılması için titizlikle çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.