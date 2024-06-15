15 Haz 2024 17:03
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News ID: 85510113
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Hamid Nuri serbest bırakıldı

15 Haz 2024 17:03
News ID: 85510113
Hamid Nuri serbest bırakıldı

Tahran, İRNA- Uluslararası Yargı İşlerden Sorumlu Yardımcısı ve İnsan Hakları Personel Sekreteri, İsveç'te yasadışı bir şekilde tutuklanan ve yargılanan İran vatandaşı Hamid Nouri'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Kazım Garibabadi, sosyal medya üzerinden bir açıklama ile  İsveç'te hukuka aykırı olarak gözaltına alınan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Garipabadi açıklamada "Sevgili İran halkına, 2018 yılından bu yana İsveç'te hukuka aykırı olarak gözaltında tutulan Sayın Hamid Nuri'nin serbest olduğunu ve birkaç saat içinde ülkeye döneceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bu başarı yargıdaki meslektaşlarımın, Enformasyon Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın, özellikle de kardeşim Şehit Emir Abdullahiyan'ın çabaları sayesindedir." ifadelerini kullandı. 

Hamid Nuri'nin oğlu: Babam İran'a varmak üzere

İsveç'te hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin oğlu Mecid Nuri, bir mesajla babasının serbest bırakıldığını duyurdu. Nuri  mesajında ​" Kurban ve Gadir bayramlarının arifesinde, 1680 günlük esaretten sonra güçlü ve gayretli memurlarımızın sıkı çalışmaları meyvesini verdi ve babam Hamid Nuri İran'a  varmak üzere. Sayın Şehit Reisi ve Şehit Emir Abdullahiyan, yeriniz boş. Saat 17:00'de Mehrabad Havalimanı'nda olacağız." ifadelerine yer verdi. 

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