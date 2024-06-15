Hamid Nuri serbest bırakıldı

Kazım Garibabadi, sosyal medya üzerinden bir açıklama ile İsveç'te hukuka aykırı olarak gözaltına alınan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Garipabadi açıklamada "Sevgili İran halkına, 2018 yılından bu yana İsveç'te hukuka aykırı olarak gözaltında tutulan Sayın Hamid Nuri'nin serbest olduğunu ve birkaç saat içinde ülkeye döneceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bu başarı yargıdaki meslektaşlarımın, Enformasyon Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın, özellikle de kardeşim Şehit Emir Abdullahiyan'ın çabaları sayesindedir." ifadelerini kullandı.

Hamid Nuri'nin oğlu: Babam İran'a varmak üzere

İsveç'te hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin oğlu Mecid Nuri, bir mesajla babasının serbest bırakıldığını duyurdu. Nuri mesajında ​" Kurban ve Gadir bayramlarının arifesinde, 1680 günlük esaretten sonra güçlü ve gayretli memurlarımızın sıkı çalışmaları meyvesini verdi ve babam Hamid Nuri İran'a varmak üzere. Sayın Şehit Reisi ve Şehit Emir Abdullahiyan, yeriniz boş. Saat 17:00'de Mehrabad Havalimanı'nda olacağız." ifadelerine yer verdi.