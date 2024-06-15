10 binden fazla İsrailli asker psikoterapi hizmeti talep etti

Filistin'in Sama Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Jerusalem Post gazetesi İsrail'deki "Nifgashim" örgütüne atıfta bulunarak, Gazze'den dönen binlerce İsrail askerinin travma sonrası stres bozukluğu ve anksiyete yaşadığını yazdı.

Habere göre, 10 binden fazla yedek İsrail askeri psikoterapi hizmeti talep etti.

Daha önce de İsrailli kaynaklar, Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen savaşın başlangıcından bu yana 9 bin İsrailli askerin psikoterapi hizmeti aldığını ve bunların dörtte birinin tekrar savaşa dönmediğini bildirmişti.

Ayrıca, 27 Şubat'ta İsrailli medya, Aksa Fırtınası Operasyonu sonrasında binlerce İsrail polisinin istifa ve erken emeklilik talebinde bulunduğunu rapor etmişti.

Bir süre önce de İsrail'in Kan televizyonu, Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen kara savaşında 2 binden fazla askerin ruhsal ve psikolojik sorunlar nedeniyle psikiyatriste başvurmak zorunda kaldığını kabul etti. Bu kanala göre, bu kişiler Gazze Şeridi'ndeki savaşın zorlukları nedeniyle yaralı ve sakat olarak sınıflandırıldı ve ruh sağlığı subayları tarafından tedavi ediliyorlar.