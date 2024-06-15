Ebu Ubeyde'den hacılara önemli çağrı

Sama Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Hac farizasını yerine getiren hacılara yönelik yaptığı açıklamada, 'Hac farizasını yerine getirenlerden, Gazze ve Filistin'deki kardeşleri için özel dua etmelerini ve Hac ibadetleri sırasında, sabırlı Gazze halkını ve mücahitlerini bu büyük ve bereketli anlarda hatırlamalarını istiyoruz' dedi.

Ebu Ubeyde, 'Allah'ın misafirleri Hac ibadetlerini yerine getirirken, biz büyük İslam ümmeti adına Allah'ın düşmanlarına karşı cihat görevimizi yerine getiriyoruz' diye vurguladı.

Ebu Ubeyde açıklamasının devamında "Aksa Tufanı operasyonu Müslümanların üçüncü kutsal mekanını savunmak amacıyla başlatıldı. Hac ibadeti iki milyar Müslümana, Peygamber'in miraç yerine (Mescid-i Aksa) saygısızlık eden ve her gün orayı yozlaştıran ve Yahudileştiren bir düşmanla savaştığımızı hatırlatmak için uygun bir fırsat." ifadelerini kullandı.