15 Haz 2024 10:00
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News ID: 85509445
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Siyonist medya: Hizbullah İsrail'e 60'tan fazla roket fırlattı

15 Haz 2024 10:00
News ID: 85509445
Siyonist medya: Hizbullah İsrail'e 60'tan fazla roket fırlattı

Tahran, İRNA - Siyonist Ordu Radyosu, Hizbullahı'n Cuma günü işgal altındaki Filistin'e 60'tan fazla roket fırlattığını duyurdu.

El Cezire'de yer alan habere göre, Siyonist Ordu Radyosu, İşgal altındaki toprakların kuzey cephesinde çıkan yangının henüz söndürülmediğini ve Hizbullah'ın İsrail ordusunun (rejim) provokasyonlarına hâlâ güçlü bir şekilde karşılık verdiğini aktardı.

İbrani kaynaklar daha önce de Hizbullah'ın füze saldırıları sonucunda işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Baram bölgesinde büyük bir yangın çıktığını ve dört itfaiye ekibinin yangını kontrol altına alma çabalarının devam ettiğini bildirmişti.

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