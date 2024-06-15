Siyonist medya: Hizbullah İsrail'e 60'tan fazla roket fırlattı

El Cezire'de yer alan habere göre, Siyonist Ordu Radyosu, İşgal altındaki toprakların kuzey cephesinde çıkan yangının henüz söndürülmediğini ve Hizbullah'ın İsrail ordusunun (rejim) provokasyonlarına hâlâ güçlü bir şekilde karşılık verdiğini aktardı.

İbrani kaynaklar daha önce de Hizbullah'ın füze saldırıları sonucunda işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Baram bölgesinde büyük bir yangın çıktığını ve dört itfaiye ekibinin yangını kontrol altına alma çabalarının devam ettiğini bildirmişti.