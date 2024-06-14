İran'ın BM temsilciliğinden Ensarullah'a yardım iddialarına yanıt

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği, Associated Press haber ajansının İran'ın Ensarullah'a Kızıldeniz'de gemileri hedef almaları için yardım ettiği yönündeki iddialarına "Amerika, askeri gücü ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üzerindeki siyasi hakimiyeti ile Yemen direniş hareketini izole edip yenebileceğini düşünüyor; bundan hedefle ya İran korkup Ensarullah ile ilişkilerini keser ya da kendini Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uymayarak kararları ihlal etmiş durumda bulur." cevabını verdi.

İran'ın BM Temsilciliği ayrıca, "Ancak İran, bu Amerikan stratejisini hem Ensarullah'ı güçlendirecek hem de karar ihlali yapmayacak şekilde nasıl başarısızlığa uğratacağını biliyor." dedi.

ABD'nin Irak ve Suriye'deki askeri üsleri, 17 Ekim 2023'ten bu yana insansız hava araçları, roketler ve füzelerle hedef alınıyor. Batı Asya'daki (Orta Doğu) İslami direniş grupları, İsrail'in Akın Fırtınası operasyonuna ve Gazze Şeridi'ni bombalamasına yanıt olarak ve Washington'un bu saldırıları desteklemesi nedeniyle ABD'yi bölgedeki üslerini hedef alacakları konusunda uyardı.

Yemen ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının direnişine destek olarak Kızıldeniz ve Bab el-Mendeb Boğazı'nda birkaç İsrail gemisini veya işgal altındaki topraklara giden gemileri hedef aldı ve İsrail rejimi Gazze'ye saldırılarını durdurmadıkça bu saldırıları sürdüreceklerini belirtti. Yemen ordusu ayrıca, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki diğer gemilerin serbestçe seyahat edebileceğini ve tam güvenlik içinde olduklarını da her defasında vurguladı.

ABD ve İngiltere'nin yanı sıra sekiz ülke, 11 Ocak 2024'te BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda Yemen'in Ensarullah mevzilerine saldırdı. BM Güvenlik Konseyi, ABD ve Japonya'nın önerisiyle 10 Ocak 2024'te, Gazze'yi bombalamada Washington'un İsrail rejimine verdiği desteğin ana nedenine değinmeksizin, Kızıldeniz'deki saldırılarla ilgili olarak Yemen Ensarullah hareketine karşı 2722 sayılı kararı kabul etti.

ABD Hazine Bakanlığı, 16 Şubat'ta Kızıldeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırılar nedeniyle Ensarullah hareketine uyguladığı yaptırımların yürürlüğe girdiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise 17 Şubat'ta Hazine Bakanlığı'nın Ensarullah'a yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koymasının ardından bu hareketi küresel terör örgütü ilan etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümeti, Yemen barış görüşmelerini kolaylaştırmak amacıyla 2021 yılında Ensarullah hareketinin adını Washington'un terör listesinden çıkarmıştı.