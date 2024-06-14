İran'ın Lübnan Büyükelçisi'nden Hizbullah yetkililerinin şehit edildiği iddiasına yalanlama

İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Hizbullah yetkililerinin şehit olduğu yönünde yayılan söylentilerin tamamen asılsız olduğunu belirterek, bu söylentilerin amacının psikolojik savaş olduğunu vurguladı.

Siyonist medyası dün gece Janta'ya yapılan saldırıda Hizbullah'ın savaşçılarının, komutanlarının veya yetkililerinin şehit edilmediğini iddia etti. Bu sahte medya başarısı, rejimin son günlerde Hizbullah'tan aldığı ağır yenilgiler ışığında gerçekleşiyor.

Centa köyü, Lübnan'ın Beka vilayetinde bulunan küçük bir köy. Beka, Lübnan'ın en büyük vilayeti olup, ülkenin kuzeydoğusunda yer alır ve Suriye ile ortak sınırlara sahip. 1.373 hektarlık bir alanı kaplayan Centa, 2016 yılı verilerine göre 345 kişilik bir nüfusa sahip ve Lübnan'ın en az nüfuslu köylerinden biri. Centa'nın Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uzaklığı 75 kilometre olup, deniz seviyesinden 1080 metre yükseklikte bulunmaktadır.

Centa'nın önemi, Lübnan Hizbullah'ının 1982 yılı Haziran ayında direniş faaliyetlerine başladığında burada kurduğu bir üsten askeri eğitimlerine başlamış olmasından kaynaklanmakta. Lübnan Hizbullah'ının ilk savaşçı grubu, İranlı askeri danışmanların gözetiminde Centa'daki eğitim üssünde eğitimlerini tamamlamıştır.