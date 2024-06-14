Fransa polisinin Halkın Münafıkları terör örgütüne yönelik baskınında yeni detaylar

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Çarşamba günü Fransa polisi tarafından baskın yapılan binada, Halkın Münafıkları terör örgütünün gizli istihbarat merkezi, telefon casusluk bölümü ve grubun televizyon stüdyolarından birini kapsadığını belirtti.

Kaynak, polis tarafından yapılan kapsamlı arama sırasında, teknik ekipmanlar, termination cihazları ve önemli arşiv belgelerinin ele geçirildiğini ve bu arşiv belgelerinin örgütün İran'dan casusluk yapmasına ilişkin olduğunu belirtti.

Ayrıca, mevcut bilgilere göre, Fransa polisi bu merkezde bulunan tüm belgeleri, dokümanları ve sistemleri ele geçirdi.

Kaynak, bu baskında örgütün 3 üyesinin tutuklandığını ve binada birkaç silahın da ele geçirildiğini de belirterek, 11 Haziran Salı günü yapılan Halkın Münafıkları terör örgütünün yargılanma duruşmasına atıfta bulunarak, duruşmada savcı temsilcisinin örgütün televizyonunun İran halkına yönelik terörist ve şiddet eylemlerine teşvik eden rolünü ifşa ettiğini vurguladı.