Hizbullah'ın işgal altındaki Filistin'e yönelik geniş çaplı saldırısının etkileri

El -Meyadin'de yer alan habere göre, Hizbullah, Kiryat Şimona ve Kefr Suld yerleşim yerlerini onlarca Katyuşa roketi ve Falaq füzesi ile hedef aldığını açıkladı.

İbrani medya organları, Lübnan Hizbullah'ının en az 40 roket atarak Siyonist yerleşim yeri Kiryat Şimona ve Cebel el-Celil'in tamamını hedef aldığını itiraf etti. Siyonist medya ayrıca bu saldırının ardından Cebel el-Celil bölgesindeki Kefr Suld yerleşim yerinde bazı yerlerin yangına maruz kaldığını belirtti. Bu saldırının ardından Beyt Halil, Kefr Gilad, Margaliot ve Kiryat Şimona yerleşim yerlerinde sirenler çalmaya başladı. Aynı zamanda, bu medya organları Cebel el-Celil bölgesinde birkaç binanın yangına maruz kaldığını ve Misgav Um yerleşim yerinden yoğun dumanların yükseldiğini itiraf etti.

Eski İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, bu rejimin Cebel el-Celil bölgesini kaybetmekte olduğunu itiraf etti ve İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde güvenli bölge oluşturmak yerine, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde güvenli bölge oluşturduğunu söyledi.

Hizbullah, son birkaç aydır, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki korkunç suçları ve bu bölgedeki Filistinlilere yönelik soykırımı nedeniyle, bu rejimin kuzeydeki askeri mevzilerini hedef alıyor, bu da bu bölgelerdeki Siyonist yerleşimcilerin korkmasına neden oldu. Bu konuda Siyonist medya organları, Hizbullah'ın işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde üstünlüğünü koruduğunu ve İsrail ordusunun bu bölgede tuzağa düştüğünü defalarca itiraf etti.