'İnsani Muafiyet' ABD'nin uydurma bir terimidir

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşler Yardımcısı Rıza Necefi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yasadışı yaptırımların insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirdi ve uluslararası toplumun tek taraflı zorlayıcı ekonomik tedbirleri kınaması ve reddetmesi gerektiğini vurguladı.

Necefi, hukuki açıdan tek taraflı yaptırımların Birleşmiş Milletler'in hedef ve ilkelerine ciddi şekilde aykırı olduğunu belirtti. Necefi ayrıca, Batılı ülkelerin iddialarına rağmen, yaptırımlar için sözde "insani muafiyet" diye bir şeyin olmadığını ifade ederek bu terimin, ABD tarafından uydurulmuş ve ikiyüzlü bir ifade olduğunu vurguladı.