ABD, Ensarullah'a arkşı deniz koalisyonunun başarısızlığını kabul etti

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), yeni bir raporunda, İsrail ile bağlantılı gemilere Ensarullah tarafından Kızıldeniz'de düzenlenen saldırılara yanıt olarak başlatılan Washington liderliğindeki "Refah Koruyucusu Operasyonu" adlı deniz koalisyonunun hedeflerine ulaşamadığını kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat topluluğunun bir parçası olan bu ajans, Perşembe günü yayınladığı en son raporunda Ensarullah'ı "büyüyen tehdit" olarak nitelendirdi ve bu grubun Kızıldeniz'deki saldırılarının 30 büyük enerji ve nakliye şirketini rotalarını değiştirmek zorunda bıraktığını belirtti.

ABD Savunma İstihbarat Ajansı, Kasım 2023 ile Mart 2024 arasında Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Ensarullah tarafından gemilere yönelik en az 43 saldırının tespit edildiğini vurguladı.