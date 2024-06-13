İsrail ordusu 14 Siyonist askeri öldürdü

Sadi el Belad haber sitesinde yer alan habere göre, BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komitesi'nin raporu, Siyonist rejim ordusunun 7 Ekim 2023'teki saldırılarında 14 Siyonist askerin kasten ve yakalanmamak için öldürüldüğünü gösteriyor. Bu rapora göre işgalci ordunun eylemi, Siyonist esaretini önlemeyi amaçlayan "Hannibal" protokolüne uygun.

Bu protokol, geçen yıl 7 Ekim'de işgal altındaki toprakların güneyine giren Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) savaşçılarıyla yaşanan çatışma sırasında birçok kez kullanıldı. Bu protokole göre İsrail ordusu, askerlerini öldürmek zorunda kalsa bile askerlerinin yakalanmaması için her yola başvuracaktır.

Her ne kadar bu direktif 2016 yılında resmi olarak ve kamuya açık olarak yürürlükten kaldırılmış olsa da, Siyonist rejim medyası Mescid-i Aksa operasyonu sırasında bu yaklaşıma dikkat çekti.

Bağımsız BM komitesinin araştırmasının sonuçlarına göre İsrail askerleri, esir askerleri taşıdığını düşündükleri bir araca ateş açtı. BM'nin bu raporuna göre İsrail helikopteri, Filistin güçleri tarafından esir tutulan bir kadını da hedef aldı.

Ayrıca BM'ye bağlı komitenin raporuna göre Siyonist ordu, Beri yerleşimindeki bir evde bu rejimin 13 esirinin bir kısmını veya tamamını öldürdü.