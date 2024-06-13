13 Haz 2024 15:11
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News ID: 85508231
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İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Ankara'da AA'yı ziyaret etti + fotoğraf

13 Haz 2024 15:11
News ID: 85508231
İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Ankara'da AA'yı ziyaret etti + fotoğraf

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Habibullahzade, Anadolu Haber Ajansı'nın (AA) Ankara'daki genel merkezini ziyaret etti.

Türkiye'nin resmi haber ajansı Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Habibullahzade'yi Anadolu Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz  ve Genel Müdür Yusuf Özhan karşıladı.

Karagöz, görüşmede Anadolu Haber Ajansı'nın dış haberler departmanının yapısını, çalışma yöntemlerini ve performansı hakkında Habibullahzade'ye bilgi verdi.

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Ankara'da AA'yı ziyaret etti + fotoğraf

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi, İran Cumhurbaşkanı Şehit Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesi ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem gibi kazalara  dikkat çekerek iki ülkenin zor durumlarda birbirine yardım konusunda seferber olduğunu belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Ankara'da AA'yı ziyaret etti + fotoğraf

Habibullahzade, İran'daki seçim süreci hakkında bilgi verdikten sonra Anadolu haber ajansının anı defterini imzaladı. Görüşmenin sonunda taraflar karşılıklı olarak birbirlerine hediyeler takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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