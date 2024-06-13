Bakıri: İran, Siyonistlerin bölgenin güvenliğini bozmasına izin vermeyecek

İran Dışişleri Bakanlığı Başkan Vekili Ali Bakıri ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri Keni ve beraberindeki heyeti karşılayan Irak Dışişleri Bakanı "İran İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve arkadaşım, meslektaşım şehit Emir Abdullahiyan'ın şehadeti nedeniyle taziyelerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Fuat Hüseyin, şehitleri anmak üzere Irak heyetinin İran'da bulunmasını iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğinin bir göstergesi olarak değerlendirerek " Biz de bu olaydan etkilendik ve bu izlenimi daha da arttıran husus, onların şehadetlerinden 10 gün sonra Ayetullah Reisi başkanlığındaki İran'dan büyük bir heyetin Irak'ı ziyaret edecek olması ve bu ziyaretten çok güzel sonuçların beklenmesiydi." dedi.

Savaşın Lübnan'ın güneyinde yayılması tüm bölgeyi etkiliyor

İran Dışişleri Bakanı ile görüşmelerine dikkat çeken Hüseyin "Bölgedeki gelişmeler dikkate alınarak çözüm yolları konuşuldu ve bölgenin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, ayrıca elbette Gazze ve kalıcı ateşkesin tesisi konularını da ele aldık." açıklamasında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı ayrıca Siyonistlerin Lübnan'ın güneyinde savaş başlatmasına değinerek " Savaşın genişlemesi tüm bölgeyi etkileyecektir ve bu konuda İran tarafıyla görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Gazze'de açık bir soykırıma tanık oluyoruz

Bakıri basın toplantısında Gazze'deki soykırıma işaret ederek " Bugün Gazze'de açık bir soykırıma tanık oluyoruz ama mazlum Gazze halkı enkaz altından zafer bayrağını kaldırıyor." dedi.

İran Dışişleri Bakanı, İran'ın Şam konsolosluk binasına yapılan saldırı ile ilgili olarak " Siyonistler bir hata daha yaptı ve İran, Siyonist rejimin budalalığına kararlılıkla karşılık vermiş ve meşru savunma hakkını kullanarak saldırganı cezalandırıp yerine oturtmuştur. İran, Gerçek Vaat operasyonuyla bölgenin istikrarı, huzuru ve güvenliği için tüm kapasite ve kabiliyetlerini kullanacağını, saldırgan Siyonistlerin dahi bölgenin istikrar ve güvenliğini bozmasına izin vermeyeceğini kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

ABD bir yandan Siyonistlere gelişmiş silahlar verip, bir yandan da siyasi inisiyatif almak isteyemez

Bakan Vekili açıklamalarının devamında ABD'nin bir yandan Siyonist rejime katliamlarda kullanmak üzere silah desteğine ve diğer bir yandan da siyasi inisiyatif almak istemesine de değinerek "Eğer Amerikalılar, Gazze'deki savaşı ve kan dökülmesini durdurma yönündeki siyasi girişimlerinde kararlıysa, işgalci ve saldırgan Siyonistlere, özellikle de silah ve askeri alanda yardım etmeyi bırakmalıdırlar. Amerikalılar bir yandan Siyonistlere en gelişmiş silahları verip diğer yandan da barışçıl bir yüzle siyasi inisiyatif almak isteyemezler." dedi.