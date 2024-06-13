13 Haz 2024 13:23
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News ID: 85508117
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Siyonist telekomünikasyon şirketine hacker saldırısı

13 Haz 2024 13:23
News ID: 85508117
Siyonist telekomünikasyon şirketine hacker saldırısı

Tahran, İRNA - Haber kaynakları, Siyonist Telekomünikasyon Şirketi'ne (Bezik) siber saldırı düzenlendiğini bildirdi.

El Meyadin'de yer alan habere göre, haber kaynakları Siyonist "Bezik" şirketine hacker saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bu kaynaklar, daha fazla bilgi vermeden, söz konusu şirketin bir siber saldırıya maruz kaldığını ve çok sayıda müşterisiyle iletişim hattının kesildiğini belirtti.

7 Ekim Mescid-i Aksa Tufanı operasyonunun başlamasıyla birlikte Siyonist rejimin altyapısına yönelik siber saldırılar da arttı. Kısa bir süre önce hackerlar Siyonist haber kanalı Walla'nın internet sitesine siber saldırı gerçekleştirerek siteyi kullanılamaz hale getirdi.

Siyonist rejimin ana altyapısı son birkaç aydır sürekli siber saldırılara sahne oldu.

Bu dönemde Siyonist rejimin askeri, güvenlik ve kentsel sitelerinden bu rejimin büyük hosting şirketlerine kadar siber saldırıların hedefi oldu.

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