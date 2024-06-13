Siyonist telekomünikasyon şirketine hacker saldırısı

El Meyadin'de yer alan habere göre, haber kaynakları Siyonist "Bezik" şirketine hacker saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bu kaynaklar, daha fazla bilgi vermeden, söz konusu şirketin bir siber saldırıya maruz kaldığını ve çok sayıda müşterisiyle iletişim hattının kesildiğini belirtti.

7 Ekim Mescid-i Aksa Tufanı operasyonunun başlamasıyla birlikte Siyonist rejimin altyapısına yönelik siber saldırılar da arttı. Kısa bir süre önce hackerlar Siyonist haber kanalı Walla'nın internet sitesine siber saldırı gerçekleştirerek siteyi kullanılamaz hale getirdi.

Siyonist rejimin ana altyapısı son birkaç aydır sürekli siber saldırılara sahne oldu.

Bu dönemde Siyonist rejimin askeri, güvenlik ve kentsel sitelerinden bu rejimin büyük hosting şirketlerine kadar siber saldırıların hedefi oldu.