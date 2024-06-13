13 Haz 2024 11:11
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News ID: 85507940
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Gazze hükümeti: Kıtlık felaket seviyesine ulaştı

13 Haz 2024 11:11
News ID: 85507940
Gazze hükümeti: Kıtlık felaket seviyesine ulaştı

Tahran, İRNA - Gazze Şeridi'ndeki bir hükümet yetkilisi El Cezire'ye verdiği röportajda, şeridin kuzeyindeki kıtlığın felaket düzeyine ulaştığını belirtti.

El Cezire'de yer alan habere göre, Gazze'deki ismi açıklanmayan bir hükümet yetkilisi "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kıtlık felaket boyutlara ulaştı ve gıdanın çoğu tükendi." açıklamasında bulundu. 

Felaket kıtlığı nedeniyle yüzlerce çocuğun ve hastanın ölüm riski altında olduğunu belirten yetkili "İlgili uluslararası kurumlar işgalcileri uluslararası hukuka saygı göstermeye zorlama görevini yerine getirmiyor." dedi. 

Konuyla ilgili olarak da Gazze Belediye Başkanı "Bu şeridin Siyonist ordu tarafından kuşatılması ve yeterli gıda maddesinin bulunmaması sonucu Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yayılıyor." ifadelerini kullandı. 

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