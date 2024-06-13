Filistinli esirlere bilinmeyen madde enjekte edildi

El Cezire’nin haberine göre, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü yaptığı açıklamada, işgalcilerin Filistinli esirlere uyguladığı zulmü ifşa etti. Bu insan hakları örgütü, Siyonistlerin cezaevlerinden ve gözaltı merkezlerinden serbest bırakılan Filistinlilerin yeni anlatımlarında, binlerce Filistinli sivile yönelik planlı işkence ve insanlık dışı muamelelerden bahsettiğini belirtti.

Ayrıca, merkez açıklamasında, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ndeki savaş sırasında gözaltına alınan Filistinli esirlere zorla bilinmeyen bir madde enjekte ettiğini ve bu maddenin vücutlarında belirtiler gösterdiğini açıkladı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, işgalcilerin esirlere ve gözaltına alınanlara karşı cinayet, tecavüz ve diğer cinsel şiddet eylemlerinde bulunduğunu belirtti.

Daha önce haber kaynakları, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde yaklaşık 50 esiri serbest bıraktığını bildirmişti. Tıbbi kaynaklar da serbest bırakılan esirlerden 33'ünün kötü sağlık koşulları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesine başvurduğunu ve bazı esirlerin vücutlarında işkence belirtileri görüldüğünü belirtti.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde kaç Filistinliyi gözaltına aldığı bilinmemekle birlikte, insan hakları örgütleri ve medya, kötü gözaltı koşulları ve işkence nedeniyle birçok gözaltının ölümünü rapor etti.

Kısa bir süre önce, Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, bu rejimin çok sayıda Filistinliyi gözaltına almasından şikayet etmiş ve onları gözaltına almak yerine öldürmelerini istemiş ve kabine toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere, beyaz bayrak taşısalar bile ateş açılmasını talep etmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi daha önce yaptığı açıklamada, Filistinli gözaltılara yönelik uzun süreli işkence vakalarından bahsetmiş ve diğer gözaltıların akıbeti hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiş ve Siyonist rejimin bu komite ile iş birliği yaparak diğer gözaltıların akıbetini öğrenmesini talep etmişti.