Hamas: Ateşkes anlaşmasının bozulmasının sebebi Blinken'dir

Filistin'in SAMA haber ajansında yer alan habere göre, Hamas Hareketi ABD'nin önerdiği ateşkes planı hakkında şu açıklamayı yaptı: Hamas, işgalci rejimin Gazze'deki suçlarını sürdürme çabalarına rağmen, ateşkesle ilgili dolaylı müzakerelerin tüm aşamalarında olumlu bir tutum sergilemiştir.

Hamas ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı'nın bu hareketi Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ulaşılmasını engellemekle suçladığı açıklamalarını kınadı.

Hamas, her zaman savaşın durdurulmasını ve esir değişiminin yapılmasını istediğini ve Joe Biden'ın planını ve BM Güvenlik Konseyi kararını açıkça memnuniyetle karşıladığını vurgularken ABD'nin iddiasının aksine, Siyonist rejimin bu planlardan hiçbirini kabul etmediğini belirtti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, işgalci rejimin ateşkes planını kabul ettiği yönündeki yalan iddiası, Washington'un işgalci rejimin suçlarına destek vermesi ve bu rejime siyasi bir kalkan sağlaması anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Hamas, Siyonist yetkililerin Joe Biden'ın ateşkes planını kabul ettiklerine dair hiçbir resmi açıklamada bulunmadıklarını da vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad El Nihale Çarşamba sabahı Katar Başbakanı'na işgalci rejimin esir değişim önerisine karşı direnişin cevabını sundu. Bu yanıtın sunulması, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkesle ilgili önerdiği kararın, 10 Haziran Pazartesi günü yapılan toplantıda hiçbir itiraz ve veto olmaksızın kabul edilmesinin ardından geldi.

Bu yedi maddelik kararda, ABD'nin önerdiği karar, Orta Doğu'daki duruma dair tüm ilgili kararları ve Filistin konusunu hatırlatıyor ve Mısır, Katar ve ABD'nin kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına ulaşma çabalarının önemini vurguluyor.

Kararda, 31 Mayıs tarihinde duyurulan ve İsrail'in kabul ettiği yeni ateşkes önerisinin memnuniyetle karşılandığı, Hamas'ın da bunu kabul etmesi gerektiği belirtiliyor ve her iki taraftan, şartları tamamen, gecikmeksizin ve şartsız olarak yerine getirmeleri isteniyor.