Hakan Fidan Kuzey Makedonya'ya Gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığında 13 Haziran 2024 tarihinde Üsküp'te düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanımızı temsilen yer alacaktır. Zirvede, Sayın Bakanımızın katılımcılara hitap etmesi ve çeşitli ikili görüşmeler yapması planlanmaktadır" ifadesine yer verildi