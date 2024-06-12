Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığında 13 Haziran 2024 tarihinde Üsküp'te düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanımızı temsilen yer alacaktır. Zirvede, Sayın Bakanımızın katılımcılara hitap etmesi ve çeşitli ikili görüşmeler yapması planlanmaktadır" ifadesine yer verildi
Hakan Fidan Kuzey Makedonya'ya Gidiyor
12 Haz 2024 18:32
News ID: 85507398
Ankara, İRNA- Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Üsküp'te yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kuzey Makedonya'ya ziyaret gerçekleştirecek.
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