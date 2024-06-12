Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Dışişleri Bakanı Fidan’ın Çin’in Türkiye Büyükelçisi Liu Şaobin ile görüştüğü bildirildi. İkili görüşmenin detaylarına dair bir açıklama içermeyen paylaşımda görüşmenin fotoğrafına da yer verilmiştir.
Dışişleri Bakanı Fidan Çin’in Türkiye Büyükelçisini Kabul Etti
12 Haz 2024 17:35
News ID: 85507352
Dışişleri Bakanı Fidan Çin’in Türkiye Büyükelçisini kabul etti.
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