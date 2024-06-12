12 Haz 2024 17:35
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News ID: 85507352
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Dışişleri Bakanı Fidan Çin’in Türkiye Büyükelçisini Kabul Etti

12 Haz 2024 17:35
News ID: 85507352
Dışişleri Bakanı Fidan Çin’in Türkiye Büyükelçisini Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Fidan Çin’in Türkiye Büyükelçisini kabul etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Dışişleri Bakanı Fidan’ın Çin’in Türkiye Büyükelçisi Liu Şaobin ile görüştüğü bildirildi. İkili görüşmenin detaylarına dair bir açıklama içermeyen paylaşımda görüşmenin fotoğrafına da yer verilmiştir. 

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