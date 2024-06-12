Dışişleri Bakanı Fidan Çin’in Türkiye Büyükelçisini kabul etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Dışişleri Bakanı Fidan’ın Çin’in Türkiye Büyükelçisi Liu Şaobin ile görüştüğü bildirildi. İkili görüşmenin detaylarına dair bir açıklama içermeyen paylaşımda görüşmenin fotoğrafına da yer verilmiştir.