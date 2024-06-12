12 Haz 2024 17:16
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News ID: 85507332
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Samsunspor Thomas Reis ile Anlaştı

12 Haz 2024 17:16
News ID: 85507332
Samsunspor Thomas Reis ile Anlaştı

Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 2024-25 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, Alman çalıştırıcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Reis, Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Ayrıca, taraftarın desteğiyle büyük başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Tecrübeli teknik direktör, daha önce Almanya'nın Wolfsburg, Bochum ve FC Schalke 04 takımlarını çalıştırmıştı.

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