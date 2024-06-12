Samsunspor Thomas Reis ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 2024-25 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, Alman çalıştırıcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Reis, Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Ayrıca, taraftarın desteğiyle büyük başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Tecrübeli teknik direktör, daha önce Almanya'nın Wolfsburg, Bochum ve FC Schalke 04 takımlarını çalıştırmıştı.