BM, İsrail Ordusunu "Kara Liste"ye Aldı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler listesine dahil etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2023 yılına ait verileri içeren raporunda, çocuklara yönelik ağır ihlallerin yüzde 21, ölüm ve yaralanma vakalarının ise yüzde 35 arttığı belirtildi.

Çarpıcı Veriler ve İhlaller

2023'te 32 bin 990 ağır ihlal kaydedildi. Bu ihlallerde 5 bin 301 çocuk öldü, 6 bin 348 çocuk yaralandı, 8 bin 655 çocuk silahlı gruplara alındı, 5 bin 205 çocuk insani yardıma erişemedi, 2 bin 491 çocuk tutuklandı ve 4 bin 356 çocuk kaçırıldı.

İsrail'in Kara Listeye Girmesi

Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ihlallerin yüzde 155 arttığı ve 8 bin 9 ağır ihlal kaydedildiği açıklandı. İhlaller İsrail ordusu ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca Syionist İsrail'in, 906 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı da bilgiler arasında yer alıyor.

Antonio Guterres, İsrail ordusunun Gazze'de yarattığı ölüm ve yıkımın eşi benzeri görülmemiş olduğunu ifade etti.

Raporda, en yoğun ihlallerin İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, Somali, Nijerya ve Sudan'da yaşandığı belirtildi. Devlet dışı aktörlerin ihlallerin yüzde 50'sinden sorumlu olduğu vurgulandı.