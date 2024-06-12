Siyonist İsrail'in 250 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Şehit Sayısı 37 bin 202'ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 250 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Siyonist İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 38 Filistinlinin daha şehit olduğu, 100 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 37 bin 202'ye, yaralı sayısının 84 bin 932'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.