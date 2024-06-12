İran'ın ekonomisi 2023'te yüzde 5.7 büyüdü

İran İstatistik Merkezi'ne göre, 2023 yılında 2011 sabit fiyatıyla gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) büyümesi, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5,7'sine, petrol hariç gayri safi yurt içi hasılanın ise yüzde 3,4'üne eşitti.

Sanayi ve maden grubunun faaliyet alanı 2022'ye göre yüzde 6,9, hizmet grubu yüzde 5,7 ve tarım grubu yüzde 2,2 arttı.

2011 sabit fiyatıyla bu yılın dördüncü çeyreğinde GSYİH büyümesi GSYİH'nın yüzde 2,9'u ve petrol hariç GSYİH'nın yüzde 0,9'u kadardır. Sanayi ve maden grubunun faaliyet alanları 2022 yılı dördüncü çeyreğine göre yüzde 4,9, hizmet grubu yüzde 1,5 ve tarım grubu yüzde 0,6 büyüdü.