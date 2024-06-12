Kuveyt'te Yangın Faciası: 41 Ölü

Kuveyt'in Mankaf bölgesinde işçilerin kaldığı bir binada çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Yangının sabah 6:00'da yetkililere bildirildiği açıklandı.

Yetkililer, binanın işçilerin barınması için kullanıldığını ve dumandan zehirlenmeler sonucunda can kayıplarının meydana geldiğini belirtti. Olay yerinden birçok kişi kurtarılırken, sağlık bakanlığı yangın nedeniyle 43 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yangın kontrol altına alındı ve nedeninin araştırıldığı bildirildi. Yetkililer, işçilerin dar alanlara sıkıştırılmasına karşı sürekli uyarıda bulunulduğunu, ancak yaşamını yitiren işçilerin istihdam türü veya geldikleri yer hakkında bilgi vermedi.