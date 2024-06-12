12 Haz 2024 15:59
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News ID: 85507218
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 TBMM Genel Kurulu'nda Yerel Sorunlar Tartışıldı

12 Haz 2024 15:59
News ID: 85507218
 TBMM Genel Kurulu'nda Yerel Sorunlar Tartışıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında gerçekleştirilen oturumda toplandı. Gündeme geçilmeden önce üç milletvekili, illerinin sorunlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Rize-Artvin Havalimanı'ndaki taksi ihalesini eleştirdi. Artvinli taksicilerin de havalimanında hizmet verebilmesi gerektiğini savunan Bayraktutan, hükümetin Artvin’in ihtiyaçlarına duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.

Erzurum'a Yatırım ve Stadyum Eksikliği Vurgusu

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum'a yapılan yatırımlara teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne arazi tahsis edildiğini açıkladı. Aydın, Erzurum'da modern bir stadyumun eksikliğini de gündeme getirdi.

Mersin'in Sorunlarına Çözüm Arayışı

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin’in çeşitli sorunlarını dile getirdi. Bozan, kentin sorunlarının çözümü için daha fazla kaynak ve çaba gerektiğini belirtti.

Genel Kurulda yapılan konuşmalar, yerel sorunlara dikkat çekerken, milletvekilleri illerine yönelik çözüm taleplerini Meclis'e taşıdı.

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