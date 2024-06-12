 TBMM Genel Kurulu'nda Yerel Sorunlar Tartışıldı

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Rize-Artvin Havalimanı'ndaki taksi ihalesini eleştirdi. Artvinli taksicilerin de havalimanında hizmet verebilmesi gerektiğini savunan Bayraktutan, hükümetin Artvin’in ihtiyaçlarına duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.

Erzurum'a Yatırım ve Stadyum Eksikliği Vurgusu

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum'a yapılan yatırımlara teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne arazi tahsis edildiğini açıkladı. Aydın, Erzurum'da modern bir stadyumun eksikliğini de gündeme getirdi.

Mersin'in Sorunlarına Çözüm Arayışı

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin’in çeşitli sorunlarını dile getirdi. Bozan, kentin sorunlarının çözümü için daha fazla kaynak ve çaba gerektiğini belirtti.

Genel Kurulda yapılan konuşmalar, yerel sorunlara dikkat çekerken, milletvekilleri illerine yönelik çözüm taleplerini Meclis'e taşıdı.