Bakıri: İran'ın BRICS ve ŞİÖ'ne üyeliği Şehit Reisi'nin mirasıdır

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakan kurulu toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri "Rusya ziyaretim İran'ın resmi üyeliğinden sonra BRICS'in ilk toplantısı sayılan BRICS dışişleri bakanları toplantısına katılmak amacıyla gerçekleşti" diyen Bakıri, "Bir güç olarak İran'ın hedeflerine ulaşabilmesi için görüşünü çok taraflı mekanizmalar halinde ortaya koyması gerekiyor. Bu konu diğer güçlerin ve ülkelerin desteği ve ittifakıyla yerine oturacak ve İran'ın vizyonu hedef noktasına daha yakın olacaktır" dedi.

İran'ın BRICS gibi bir grup içindeki varlığının ülke için stratejik önem taşıdığını belirten Bakıri, "İran'ın Batı güvenlik mekanizmaları dışındaki en büyük uluslararası kuruluş olan Şangay İşbirliği Örgütü ve aynı zamanda Batılı olmayan en büyük uluslararası ekonomik kuruluş olan BRICS'teki varlığı, Ayetullah Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın değerli ve önemli mirasıdır. Çünkü Şehit Ayetullah Reisi, İran'ın BRICS üyeliğine çok önem veriyordu" değerlerdirmesinde bulundu.

Söz konusu toplantının ikinci gününü anlatan Bakıri, "BRICS'e küresel ilgiyi gösteren 22 ülke ve Rusya'nın daveti üzerine BRICS bakanları ve BRICS dostlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Ayrıca bu toplantının oturum aralarında, ikili dış politika hedeflerini ilerletmek amacıyla Çin ve Rusya dışişleri bakanları da dahil olmak üzere 15 ikili dışişleri bakanı toplantısı düzenlendi." diye konuştu.