12 Haz 2024 10:50
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News ID: 85506613
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Dünya Kiliseler Konseyi'nden Gazze'de acil ateşkes çağrısı

12 Haz 2024 10:50
News ID: 85506613
Dünya Kiliseler Konseyi'nden Gazze'de acil ateşkes çağrısı

Tahran, İRNA - Dünya Kiliseler Konseyi (WCC), Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesi ve bu bölgeye şartsız koşulsuz insani yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

Merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Kiliseler Konseyi'nden (WCC) dün Salı günü yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki savaş ve acı, 'İsrail ordusunun bu bölgedeki eylemlerinin kör doğasından ve uluslararası insani hukuk ve ahlakın temel ilkelerine uyulmamasından' kaynaklanıyor." denildi.

Dünya Kiliseler Konseyi'nin açıklamasında ayrıca ateşkesin bu acılara son verebileceğine vurgu yapılarak, insani yardımlara koşulsuz erişim ve ihtiyaç sahiplerine yeterli yardımın gönderilmesi ve bölge halkının barış içinde onurlu bir yaşam sürdürebilmesi için anlamlı bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulunuldu.

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