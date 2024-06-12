Dünya Kiliseler Konseyi'nden Gazze'de acil ateşkes çağrısı

Merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Kiliseler Konseyi'nden (WCC) dün Salı günü yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki savaş ve acı, 'İsrail ordusunun bu bölgedeki eylemlerinin kör doğasından ve uluslararası insani hukuk ve ahlakın temel ilkelerine uyulmamasından' kaynaklanıyor." denildi.

Dünya Kiliseler Konseyi'nin açıklamasında ayrıca ateşkesin bu acılara son verebileceğine vurgu yapılarak, insani yardımlara koşulsuz erişim ve ihtiyaç sahiplerine yeterli yardımın gönderilmesi ve bölge halkının barış içinde onurlu bir yaşam sürdürebilmesi için anlamlı bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulunuldu.