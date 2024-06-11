Kenani'den Kaliforniya mahkemesinin Siyonist karşıtı protestoları durdurma kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD mahkemesinin Kaliforniya Üniversitesi öğrencilerinin İsrail karşıtı protestolarını durdurma kararına tepki göstererek "Sloganlar ve eylemler arasındaki fark; Kaliforniya Üniversitesi öğrencilerinin İsrail karşıtı protestolarını (grevlerini) durdurmaya yönelik bir Amerikan mahkemesi kararı çıkararak Amerika Birleşik Devletleri'nde "ifade ve düşünce özgürlüğü hakkı"nın ihlali; Kaliforniya Üniversitesi Öğrenci Birliği yetkilileri, mahkemenin Filistin'i desteklemek amacıyla üniversite öğrencileri ve personelinin zorunlu grevini durdurma kararının yetki dışı olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya mahkemesi bu eyaletin çalışanlarını ve üniversite çalışanlarını grevlerine son vermeye zorlamıştı.