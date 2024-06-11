Yurt dışındaki İranlıların oy kullanabilmesi için dünya genelinde 250 nokta belirlendi

Konu ile ilgili bilgi paylaşan Muhsin İslami oy verme yerlerinin yüksek yoğunluklu ve düşük yoğunluklu olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtirken belirlenen noktalarda oylama sonuna kadar tüm icra temsilcilerinin hazır bulunacağını ifade etti.

İslami açıklamalarının devamında "Kalabalık bir şubede 7 operatörümüz, yoğunluğu az bir şubede ise 5 operatörümüz olacak; Tabii ki, vali temsilcisi, görevli memurlar, şubenin koruma ve güvenliğinin yanı sıra bekçiler de hazır bulunacak ve bizimle iş birliği yapacak yaklaşık 800 bin kişi olacak." dedi.

İslami belirlenen seçim merkezleri ile de ilgili olarak" Yurtdışındaki İranlıların Dünya genelinde 250 noktada oy kullanmaları hedeflenmektedir. Seçmenler yanlarında nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı bulunmayanlar ise geçerli bir İran pasaportu ibraz ederek İran büyükelçiliklerinde veya konsolosluklarında oy kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.