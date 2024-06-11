Rusya ve Belarus, Nükleer Silah Tatbikatında İkinci Aşamaya Geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in direktifiyle, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşaması resmen başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu aşamada Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri, stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına yönelik ortak eğitimler gerçekleştirecek.

Tatbikatın, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına alma amacını taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, bu tatbikatın, her iki ülkenin stratejik olmayan nükleer silah birimlerinin personel ve ekipmanını savaş koşullarına hazırlamayı hedeflediği ifade edildi.

21 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Askeri Bölgesi'nde stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına yönelik bir tatbikat başlattığını duyurmuştu. Bu tatbikatın, Batılı yetkililerin tehdit içeren kışkırtıcı açıklamalarına bir yanıt olarak düzenlendiği belirtilmişti. Geçen yıl ise Rusya, NATO'nun diğer ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiği gerekçesiyle Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırmıştı.