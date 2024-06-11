Netanyahu'nun büro şefi, savunma bakanının görevden alınmasını istedi / Muhalefetten "Haredi" muafiyeti yasasına eleştiri

Siyonist gazete Yedioth Ahronoth'ın aktardığı habere göre, Netanyahu'nun büro şefi Tsahi Braverman, Savunma Bakanı Yoav Galant'ı, Haredi (dini ortodoks) bireylerin zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulması yasasına oy vermediği için "küstah" olarak nitelendirdi ve görevden alınmasını istedi.

Netanyahu kabinesini destekleyen koalisyon, Salı sabahı Siyonist İsrail Meclisi'nde Haredi bireylerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören yasayı kabul etti.

İsrail Ordu Radyosu, Savunma Bakanı Yoav Galant'ın muhalefetine rağmen, Knesset'in 120 üyesinden 63'ünün Haredi muafiyet yasası taslağını kabul ettiğini belirtirken 57 milletvekili de bu yasa taslağına karşı oy kullandığını bildirdi.

Netanyahu liderliğindeki Likud partisinden Galant, kabineyi destekleyen 64 üyeli koalisyonda taslağa karşı oy kullanan tek kişiydi.

Bu yasa, Haredi bireyler için zorunlu askerlikten muafiyet yaşının 21'e düşürülmesini öngörüyor; mevcut muafiyet yaşı ise 26. On yıllardır, Haredi gençler dini metinleri incelemek ve 26 yaşına gelene kadar yıllık eğitim izinleri almak için dini okullara kayıt olarak zorunlu askerlikten kaçmayı ve muafiyet almayı başardı.

Siyonist rejim muhalefetinden Haredi muafiyet yasasına eleştiri

Öte yandan, "İsrail Evimiz" olarak bilinen partinin lideri Avigdor Lieberman, Haredi bireylerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının Siyonist rejimin ordusuna geniş çapta zarar verdiğini ve bu rejimin güvenlik ihtiyaçlarıyla çeliştiğini vurguladı.

Siyonist rejimin muhalefet lideri Yair Lapid ise bu konuda "Gazze'deki savaş devam ederken, kabine siyasi nedenlerle zorunlu askerliğe karşı olan bir yasayı kabul etti." açıklamasında bulundu.