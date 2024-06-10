Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği’nin casusluk belgesi sızdırıldı

Ray al-Youm Gazetesi işgal altındaki Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nin Filistinlilere ilişkin sızan casusluk belgesiyle ilgili olarak “Amerikan askeri ve medya çevrelerinde, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusyrat kampından dört Siyonist esirin geri getirilmesi operasyonunda Washington'un parmağı olduğu tartışılırken, işgal altındaki Kudüs’teki ABD Büyükelçiliğinin Filistinlilere karşı ve Siyonist İsrail istihbarat servisi Mossad’ın lehine casusluk yaptığını gösteren bir belge ortaya çıktı.” ifadelerine yer verdi.

Gazetede, “Bu belgenin içeriği, Washington'un, Gazze Şeridi kıyısındaki yüzer iskelenin Amerikan askeri kullanımına karşı Filistinlilerin tepkisi konusundaki endişesini gösteriyor. ABD, Filistin halkına yardım iddiasıyla bu iskeleyi Siyonist rejimin işbirliğiyle Gazze Şeridi kıyısında inşa ett." denildi.

Ray al-Youm Gazetesi ayrıca “Bu diplomatik belge aynı zamanda işgal altındaki Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği Filistin İşleri Ofisi'nin Filistinliler hakkında casusluk yaptığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Filistinli sosyal medya kullanıcılarının ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki rolüne ilişkin şüpheleri konusunda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'i bilgilendirdiğini ortaya koydu. ABD büyükelçiliği, Filistinli kullanıcıların bu şüphesini ‘komplo teorileri’ olarak değerlendirdi.” ifadelerini kullandı.