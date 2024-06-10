ABD'nin ateşkes istediğine dair bir işaret yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bu sabah düzenlediği haftalık basın toplantısında Siyonist rejimin Gazze’deki cinayetlerine değinerek, “Siyonist rejimin Nuseyrat Kampı’na işlediği saldırıları bir kez daha kınıyoruz. Bu saldırıda çok sayıda kişi şehit oldu ve yaralandı. Bir diğer acı nokta ise, diğer raporlarda bu saldırının gerçekleştirilmesinde ABD ve İngiltere askeri güçlerinin de parmağı olduğunun öne sürülmesidir. ” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, uluslararası toplumun hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmesi ve Siyonist rejimin suç makinesini durdurmak için acil önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Kenani, “Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği cinayetler, ABD yönetiminin tam desteğiyle sekiz aydır sürüyor. ABD askeri ve silah desteğiyle Siyonist rejimin yanında olmuştur ve Washington’un ateşkes sağlama konusunda ciddi olduğuna dair hiçbir kanıt yok. ” ifadelerinde bulundu.

Kenani ayrıca “ABD yönetiminin zerre kadar dürüstlüğü varsa bu rejime askeri teçhizat göndermekten kaçınması gerekiyor” dedi.

Siyonist rejim kabinesinde peş peşe yaşanan istifalar hakkında da konuşan Kenani, “Siyonist rejim kabinesindeki istifalar, bu rejimin iç çöküşünü ve hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını ve stratejik yenilgilerini gösteriyor. Siyonist rejimin kabinesindeki birkaç katilin devredilmesi elbette Filistin'deki durumu değiştirmeyecektir. Dolayısıyla uluslararası toplum, Gazze'deki savaşı durdurmak için üzerine düşeni yerine getirmelidir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yurt dışında seçimlerin yapılmasıyla ilgili alınan tedbirler hakkında, “Yurtdışındaki vatandaşlar, İran toplumunun etkin bir üyesi olarak seçimlere katılma hakkına sahip olmalıdır. Yurtdışındaki İranlıların seçimlere katılımı için ilgili ülke yetkilileriyle gerekli görüşmeler yapılmıştır.” dedi.

Kenani İran'a yönelik baskılarına ilişkin olarak da “Bazı Avrupalı tarafların nükleer meseleyle ilgili olarak İran'a yönelik yapıcı olmayan eylemlerin hukuki dayanağı ve kabul edilebilir siyasi mantığı yoktur. İran'a ithamda bulunmak yerine sorumluluklarının farkına varmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidirler” ifadelerinde bulundu.

İran’ın uluslararası yasalara bağlı olduğunu vurgulayan Kenani, “İran, Ajans ve Kapsamlı Güvenlik Anlaşması çerçevesinde nükleer faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmektedir. ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere bazı batılı tarafların siyasi baskıları, ajansın faaliyetlerini etkilemiştir. ” dedi.