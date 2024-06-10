10 Haz 2024 13:03
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News ID: 85504343
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BM: Gazze'deki Binaların Yarısı Yıkıldı

10 Haz 2024 13:03
News ID: 85504343
BM: Gazze'deki Binaların Yarısı Yıkıldı

Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'ndeki binaların yarısından fazlasının yıkıldığını bildirdi.

BM, 7 Ekim'den bu yana süren Siyonist İsrail saldırılarının Gazze'deki binaların yarısını yıktığını duyurdu. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'deki yıkımın boyutlarının büyük olduğunu belirtti.

Açıklamada, Gazze'deki binaların yarısından fazlasının yıkıldığı ve oluşan enkazın kaldırılmasının yıllar alacağı ifade edildi. UNRWA, acil ateşkes çağrısında bulundu.

BM daha önce, Gazze'deki enkazın kaldırılmasının 14 yıl sürebileceğini belirtmişti. UNRWA'nın açıklamaları, bölgedeki insani kriz ve yıkımın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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