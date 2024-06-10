BM: Gazze'deki Binaların Yarısı Yıkıldı

BM, 7 Ekim'den bu yana süren Siyonist İsrail saldırılarının Gazze'deki binaların yarısını yıktığını duyurdu. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'deki yıkımın boyutlarının büyük olduğunu belirtti.

Açıklamada, Gazze'deki binaların yarısından fazlasının yıkıldığı ve oluşan enkazın kaldırılmasının yıllar alacağı ifade edildi. UNRWA, acil ateşkes çağrısında bulundu.

BM daha önce, Gazze'deki enkazın kaldırılmasının 14 yıl sürebileceğini belirtmişti. UNRWA'nın açıklamaları, bölgedeki insani kriz ve yıkımın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.