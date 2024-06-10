10 Haz 2024 12:51
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News ID: 85504322
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Netanyahu'ya Karşı Protestolar Büyüyerek Devam Ediyor

10 Haz 2024 12:51
News ID: 85504322
Netanyahu'ya Karşı Protestolar Büyüyerek Devam Ediyor

Batı Kudüs’te toplanan onlarca İsrailli, Başbakan Netanyahu'nun istifasını ve erken seçimlere gidilmesini talep ederek, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin geri getirilmesi için esir takası anlaşması yapılmasını istedi.

Batı Kudüs’teki Paris Meydanı’nda bir araya gelen onlarca İsrailli, Siyonist rejimi Başbakanı Netanyahu ve savaş kabinesinin istifasını talep etti. Protestocular, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için esir takası anlaşması yapılması, Netanyahu’nun istifa etmesi ve erken seçimlerin düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, Netanyahu’yu Gazze’deki İsrailli esirleri göz ardı etmekle suçlayan sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Protestolar, İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları ve esirlerin durumu konusundaki rahatsızlığı yansıtıyor.

Öte yandan, Siyonist Rejim Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonların sekizinci ayında Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurdu. Gantz’ın ardından eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu'nun liderliğindeki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifalar, hükümetin içindeki huzursuzluğun ve çatışmaların derinleştiğini gösteriyor.

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