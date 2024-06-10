10 Haz 2024 12:28
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News ID: 85504285
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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 6 Kişi Şehit Oldu

10 Haz 2024 12:28
News ID: 85504285
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 6 Kişi Şehit Oldu

Siyonist İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında biri hamile iki kadın ve bir çocuk dahil 6 Filistinli şehit oldu.

Siyonist İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında, aralarında biri hamile iki kadın ve bir çocuğun bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin Gazze kentinde saldırıya uğrayan evden 6 kişinin cesedini çıkardığı bildirildi.

Saldırının, Gazze'nin Döviz Piyasası Bölgesi'nde yer alan El-Arir Ailesi'ne ait 4 katlı binaya yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ölenler arasında iki kadından birinin hamile olduğu ve bir çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

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