İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 6 Kişi Şehit Oldu

Siyonist İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında, aralarında biri hamile iki kadın ve bir çocuğun bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin Gazze kentinde saldırıya uğrayan evden 6 kişinin cesedini çıkardığı bildirildi.

Saldırının, Gazze'nin Döviz Piyasası Bölgesi'nde yer alan El-Arir Ailesi'ne ait 4 katlı binaya yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ölenler arasında iki kadından birinin hamile olduğu ve bir çocuğun da bulunduğu ifade edildi.