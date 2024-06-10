10 Haz 2024 12:17
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News ID: 85504273
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Erdoğan, Türkiye-İspanya Zirvesi İçin Madrid'e Gidiyor

10 Haz 2024 12:17
News ID: 85504273
Erdoğan, Türkiye-İspanya Zirvesi İçin Madrid'e Gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi için İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Haziran tarihlerinde Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında İspanya'ya gidecek. Bu önemli ziyaret kapsamında, başkent Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek olan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla çeşitli temaslarda bulunacak.

Zirve çerçevesinde düzenlenecek olan "İspanya-Türkiye İş Forumu", iki ülkenin ekonomik işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçlıyor. Finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı ve ulaşım gibi kritik alanlarda gerçekleştirilecek panellerle, karşılıklı ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

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