Batı Şeria’da İki Filistinli Şehit Oldu

Dün gece ve bugün (pazartesi) sabah saatlerinde Siyonist İsrail rejimi Batı Şeria’daki farklı bölgelere saldırı düzenleyerek birkaç Filistinliyi tutukladı.



Siyonist askerlerin söz konusu saldırılarında iki Filistinli de şehit oldu; ‌Biri Tulkarm diğeri ise Tubas şehrinde Siyonist askerlerin kurşunlarıyla öldürüldü.



Bunun yanı sıra Filistin Kızılay Topluluğu’nun duyurduğuna göre İsrailli askerlerin saldırılarında bir Filistinli çocuk da kurşunların hedefi oldu ve ağır yaralandı.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı devam ederken, Batı Şeria'da da Filistinli gençlerin direnişi sürüyor. Nablus, Tulkarım, Cenin ve Halil'de çatışmalar yaşanırken İsrail askerleri mahallelere baskın düzenleyerek Filistinlileri tutukluyor.