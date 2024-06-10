Sudan'da Açlık Krizi: İnsanlar Ot ve Yaprakla Hayatta Kalıyor

Sudan'daki devam eden çatışmalar, halkı hayatta kalabilmek için ot ve yabani yaprakları tüketmeye mecbur bıraktı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), çocuklarda yetersiz beslenmenin tehlikeli seviyelere ulaştığını ve acil gıda ile beslenme yardımı ihtiyacının hızla arttığını bildirdi.

Nisan 2023'te patlak veren çatışmalar, ülkenin geniş kesimlerinde sürüyor ve milyonlarca insanı yerinden etti. Birleşmiş Milletler, çatışmaların başlangıcından bu yana 16 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 8,7 milyon insanın evlerinden olduğunu ve 25 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.