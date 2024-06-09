Haniye: Anlaşma, "saldırıyı durdurmayı" ve "Gazze'den çıkmayı" içermeli

El Ahd'da yer alan habere göre, Hamas Siyasi Ofisi Başkanı İsmail Haniye, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.



Görüşmede iki taraf, Gazze Şeridi'nde devam eden savaşla ilgili son saha ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Haniyeh ve Fidan ayrıca Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varma çabalarındaki son gelişmeleri de ele aldı.



Görüşmede, Siyonist rejimin Nuseyrat kampında işlediği barbar katliama değinen Haniye "Bu suç, direnişin tutumunun doğruluğunun ve herhangi bir anlaşmada saldırının durdurulması, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme ve (Gazze Şeridi'nin) yeniden inşası için bir madde bulunmasının gerekliliği vurgusunun bir teyididir." dedi.



Nuseyrat kampına yapılan saldırıyı kınayan Hakan Fidan, toplantıda Ankara'nın savaşı durdurma ve Filistin ulusunu destekleme çabalarını anlattı.



Fidan ayrıca, Türkiye'nin Hamas'ı ulusal bir kurtuluş hareketi olarak gördüğünü, ateşkes anlaşmasına varılması ve Filistin halkının isteklerinin yerine getirilmesi için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.