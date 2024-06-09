9 Haz 2024 17:43
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News ID: 85503556
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Haniye: Anlaşma, "saldırıyı durdurmayı" ve "Gazze'den çıkmayı" içermeli

9 Haz 2024 17:43
News ID: 85503556
Haniye: Anlaşma, "saldırıyı durdurmayı" ve "Gazze'den çıkmayı" içermeli

Tahran, İRNA - Hamas hareketinin siyasi büro başkanı bugün Türkiye Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, hareketin işgalcilerin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve savaşın durdurulması konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha vurguladı.

El Ahd'da yer alan habere göre, Hamas Siyasi Ofisi Başkanı İsmail Haniye, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.

Görüşmede iki taraf, Gazze Şeridi'nde devam eden savaşla ilgili son saha ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Haniyeh ve Fidan ayrıca Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varma çabalarındaki son gelişmeleri de ele aldı.

Görüşmede, Siyonist rejimin Nuseyrat kampında işlediği barbar katliama değinen Haniye "Bu suç, direnişin tutumunun doğruluğunun ve herhangi bir anlaşmada saldırının durdurulması, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme ve (Gazze Şeridi'nin) yeniden inşası için bir madde bulunmasının gerekliliği vurgusunun bir teyididir." dedi.

Nuseyrat kampına yapılan saldırıyı kınayan Hakan Fidan, toplantıda  Ankara'nın savaşı durdurma ve Filistin ulusunu destekleme çabalarını anlattı.

Fidan ayrıca, Türkiye'nin Hamas'ı ulusal bir kurtuluş hareketi olarak gördüğünü, ateşkes anlaşmasına varılması ve Filistin halkının isteklerinin yerine getirilmesi için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.

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