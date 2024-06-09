Kenani: Gazze'de kaybedenler Siyonist rejim ve ABD hükümeti



Gazeteciler, medya yöneticileri ve Filistin bölgesindeki aktivistlerin katılımıyla Gazze'de şehit gazetecilerin anısına düzenlenen "Eşsiz Kalem" medya ödülleri oturum aralarında açıklamalarda bulunan Nasır Kenani, Gazze'deki işgal rejiminin suçlarının devamında Amerika Birleşik Devletleri'nin rolüne değinerek "Siyonist rejim, tüm askeri imkanlarıyla Filistin milletine karşı savaş alanında siyasi nüfuzunu kaybetmiştir ve Gazze milletine karşı bu savaş alanında bu gaspçı rejimin yanı sıra en büyük kaybeden Amerikan hükümetidir." ifadelerini kullandı.



Siyonist rejimin tam teşekküllü ve koşulsuz destekçisi olarak Amerikan hükümetini sorumlu tutmak artık ulusların ve hükümetlerin sorumluluğunda olduğunu belirten Kenani " Siyonist rejimin destekçileri doğal olarak uluslararası toplumun uyanan vicdanlarına, dünya kamuoyuna, uluslararası hukuk ve yargı otoritelerine, Filistin halkına karşı gaspçı bir rejimi nasıl desteklediler? ve 8 ay içinde mazlum Filistin milletinden ve Filistin vatandaşlarından 40.000'den fazla insanın nasıl katledildiğini ve kana bulandığı konusunda hesap vermelidir." dedi.



Bağımsız medyanın rolüne ilişkin bir soruya Kenani " Direniş medyası ve bölge medyası, Filistin ulusunun sesinin iletilmesinde ve Gazze'nin acı gerçeklerinin anlatılmasında önemli bir rol oynamalıdır ve dünya milletlerini mazlum Filistin halkıyla birleştirmeyi başardılar. Medyanın rolü çok merkeziydi." cevabını verdi.