Türkiye uluslararası atletizm şampiyonasında, 1500 metrede altın ve gümüş madalya İranlı atletlerin oldu

Uluslararası Türkiye Şampiyonası 1500 metre yarışında Halil Nasıri birinci olurken, bu yarışmanın ikinciliğini de yine İranlı temsilci Ali Alemi elde etti.



Nasıri, 3:49.68 dakikalık derecesiyle şampiyon unvanını ve altın madalyayı kazanmayı başarırken, İran'ın bir diğer atleti Ali Alemi de 3:53.24 dakika ile ikinci sıraya yerleşerek gümüş madalya almaya hak kazandı.



Dün İzmir'in ev sahipliğinde başlayan Türkiye Uluslararası Şampiyonası, bu akşam (Pazar) ülkemizin de sporcularının yarışacağı son müsabakalarla sona erecek.