MSF: Gazze'deki Mescid-i Aksa Hastanesi'ndeki koşullar kabus gibi

Sınır Tanımayan Doktorlar, Siyonist rejimin Gazze'nin merkezinde bulunan Nuseyrat kampında işlediği suçla ilgili olarak "Bu rejimin Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere yönelik kanlı saldırısı, hastanelere çok sayıda yaralının akın etmesine neden oldu." açıklamasında bulundu.



El Cezire'de yer alan habere göre, Sınır Tanımayan Doktorlar, Siyonist rejimin Nuseyrat kampına yönelik kanlı saldırısı nedeniyle başta Mescid-i Aksa ve Nasır hastaneleri olmak üzere Gazze'deki hastanelerin içler acısı durumda olduğunu bildirdi.



Bu uluslararası kuruluş açıklamasında "Yardım ekiplerimiz, Mescid-i Aksa ve Nasır hastanelerindeki sağlık personeliyle omuz omuza, Siyonist rejimin bombalaması sırasında yaralanan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda yaralıyı tedavi etmeye çalışıyor." ifadelerine yer verdi.



Gazze Şeridi'ndeki Sınır Tanımayan Doktorlar Koordinatörü Samuel Johan " Mescid-i Aksa hastanesindeki koşullar kabus gibi. Siyonist rejimin Gazze'de nüfusun yoğun olduğu bölgeleri bombalaması nedeniyle siviller ağır kayıplara uğradı." açıklamasında bulundu.



Batılı ülkeleri Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik soykırım suçlarına karşı sessiz kaldıkları için sert bir şekilde eleştiren Johan "Dünya liderlerinin bu katliamı sonlandırmaya karar vermesi için bu savaşta kaç erkek, kadın ve çocuğun öldürülmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.