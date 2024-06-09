9 Haz 2024 10:03
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News ID: 85502873
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Ebu Ubeyde: İsrail, 4 esiri serbest bırakma operasyonunda çok sayıda daha esiri öldürdü

9 Haz 2024 10:03
News ID: 85502873
Ebu Ubeyde: İsrail, 4 esiri serbest bırakma operasyonunda çok sayıda daha esiri öldürdü

Tahran, İRNA - Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde :Siyonist düşmanın Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'ta yaptığı, öncelikle (Siyonist) esirlerinin zarar gördüğü, birleşik bir suçtur.


Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Siyonist rejimin Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat'a düzenlediği saldırılarla ilgili olarak Telegram üzerinden yayınladığı mesajda, Siyonist güçlerin bazı esirlerini kurtarırken çok sayıda esiri de öldürdüğünü bildirdi.

Ebu Ubeyde mesajında ayrıca, bu tür saldırıların ve operasyonların, düşman esirleri için büyük tehlike oluşturacağını, esaretlerine ve hayatlarına olumsuz etkileri olacağını da ifade etti.

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