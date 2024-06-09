Ebu Ubeyde: İsrail, 4 esiri serbest bırakma operasyonunda çok sayıda daha esiri öldürdü



Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Siyonist rejimin Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat'a düzenlediği saldırılarla ilgili olarak Telegram üzerinden yayınladığı mesajda, Siyonist güçlerin bazı esirlerini kurtarırken çok sayıda esiri de öldürdüğünü bildirdi.



Ebu Ubeyde mesajında ayrıca, bu tür saldırıların ve operasyonların, düşman esirleri için büyük tehlike oluşturacağını, esaretlerine ve hayatlarına olumsuz etkileri olacağını da ifade etti.