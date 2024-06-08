Bakıri: İran-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi bölgenin istikrarı açısından önemli

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek, Gazze'deki gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri bu görüşmede Türkiye'ye Gazze konusu ile ilgili böyle bir girişimde bulunmasından dolayı teşekkür etti.

Bakıri, Cumhurbaşkanı Şehit Reisi ve Dışişleri Bakanı Şehit Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ile ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu belirterek, İran'ın ikili ilişkileri daha da geliştirme ve iki ülkenin liderleri arasında ekonomik alanında imzalanan anlaşmaları uygulama iradesine vurgu yaptı.

Bakıri, "İran-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi sadece iki ülkenin yararına değil, aynı zamanda özellikle de Siyonist rejim gibi ortak bir düşmanla karşı karşıya olduğumuz için bölgesel istikrar açısından da önemlidir" dedi.

Filistin'deki gelişmelere ve Siyonist rejimin suçlarına dikkat çeken Bakıri, "İslam ülkeleri olarak, Filistin halkına siyasi ve hukuki destek için daha yakın istişarelerde bulunmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri'ye İstanbul'daki toplantıya katılımından dolayı teşekkür ederek, bu toplantının yapılması konusunda Şehit Emir Abdullahiyan ile istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Hakan Fidan, İran'ın Filistin halkına destek verme yaklaşımını, siyasi ve bölgesel arenadaki aktif varlığını överek, bölgesel işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesini ve güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladı.

Ankara ile Tahran arasındaki önemli ilişkilerin çeşitli boyutlarına değinen Fidan, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının ziyaretlerinde yapılan anlaşmalar çerçevesinde terörle mücadelenin yanı sıra ekonomik ve enerji alanlarındaki işbirliğinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesine vurgu yaptı.